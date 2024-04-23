В Петрозаводске 15-летний школьник изрезал ножом двух девушек на вписке

В Петрозаводске вписка подростков закончилась госпитализацией гостей. 15-летний школьник напал с ножом на двух девушек и изрезал их. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, мальчик пришел в гости к ровеснице, у которой дома была 17-летняя подруга. Они спокойно общались, пока в какой-то момент поведение юноши не изменилось. Внезапно он стал психовать, после чего схватил нож и направился на приятельниц.

Испуганные девушки смогли выставить школьника из квартиры, после чего вызвали бригаду скорой помощи. Врачи приняли решение о госпитализации. Они зафиксировали у пострадавших проникающие колото-резаные раны шеи, груди и рук. На данный момент они по-прежнему находятся в больнице.

После случившегося сотрудники правоохранительных органов задержали подростка. Выяснилось, что у него есть необычное увлечение – он любит проводить время на кладбищах. Также он является поклонником Black Metal.

Ранее в Киеве подростки избили школьника за просмотр мультика на русском языке.