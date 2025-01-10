Российская школьница покурила вейп и умерла

В Улан-Удэ школьница покурила вейп и умерла. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, ЧП произошло 2 января. 17-летняя россиянка закрылась в уборной и долгое время не выходила. Обеспокоенные родственники выломали дверь и обнаружили несовершеннолетнюю на полу, рядом лежали телефон и вейп.

Через некоторое время в комнате жительницы Улан-Удэ сотрудники полиции нашли еще две электронные сигареты и систему нагревания табака со стиками. Их изъяли вместе с продуктами, которые школьница употребляла незадолго до того, как умерла.

В настоящий момент возбуждено дело по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Точная причина смерти будет установлена с помощью судебно-медицинской экспертизы.

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