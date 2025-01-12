Шишка и небольшой синяк: мужчина ударил шестилетнюю девочку, которая бросила снежок в его машину

Сотрудники Следственного комитета в Калининграде заинтересовались инцидентом, в результате которого пострадала шестилетняя девочка. По факту случившегося организована доследственная проверка, передает Telegram-канал Следком.

До конфликта девочка вместе с сестрой играла в снежки возле дороги. Мимо несовершеннолетних проехал мужчина на внедорожнике. Внезапно один из снежков угодил водителю в машину.

Мужчина решил разобраться с девочками. Он остановился, вышел из автомобиля и несколько раз замахнулся на ребенка. Это заметно на видео, которое опубликовали в Сети.

У пострадавшей девочки мама обнаружила шишку и небольшой синяк. По данным Telegram-канала Amber Mash, в день инцидента сестры направлялись в воскресную школу.

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