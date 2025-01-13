Резал всех, кто попадется на пути: в Подмосковье вооруженный парень устроил поножовщину в супермаркете
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Сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего жителя Волгоградской области, который устроил резню в Подмосковье. Молодой человек ворвался в супермаркет и начал резать всех, кто попадался на пути.
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть города Щелково, передает Telegram-канал Подмосковная полиция. Стражи порядка прибыли на место и задержали дебошира, который размахивал ножом в магазине.
В результате вооруженного нападения пострадали три человека. С резаными ранами они обратились в больницу. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.
По факту случившегося правоохранители начали проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Красноярске чемпиона России по вольной борьбе зарезали в ночь на 1 января. Спортсмен погиб от рук приятеля, которого знал с детства.