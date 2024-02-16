Двухлетний ребенок умер из-за найденной на улице бутылки

В Ростовской области двухлетний мальчик скончался, употребив жидкость из найденной на улице бутылки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП произошло в октябре минувшего года. Ребенок находился на прогулке в селе Песчанокопское, когда ненадолго остался без присмотра взрослых и обнаружил бутылку с жидкостью, после чего выпил ее. Позднее выяснилось, что это было сильнодействующее средство для чистки труб со щелочью.

Малыша госпитализировали, но 2 декабря, несмотря на усилия врачей, он умер. 15 февраля по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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