Россиянин жестоко избил падчерицу за плохую успеваемость в школе

В подмосковной Дубне отчим избил падчерицу – семиклассницу за прогулы школы. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло вечером 13 февраля. Россиянин злоупотребил алкогольными напитками, после чего сообщил жене, что будет воспитывать ребенка, и отправился в комнату 13-летней падчерицы. Там мужчина накинулся с кулаками на девочку и нанес ей удары по голове, лицу и телу. Мать ребенка попыталась остановить супруга, но, не добившись результата, позвала на помощь соседей. К тому моменту школьница сумела вырваться из рук насильника и убежала на улицу. Позднее врачи зафиксировали у потерпевшей ушибы лица, шеи, тела, а также рану верхней губы.

Жительница Дубны объяснила, что дочь периодически прогуливает школьные занятия и получает неудовлетворительные оценки, что не нравится отчиму. При этом девочка увлекается рисованием и игрой на гитаре. Женщина простила мужа и попросила не привлекать его к ответственности за содеянное.

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