Пришла из детсада с огромным синяком на ноге: избитая четырехлетняя девочка пожаловалась на воспитательницу

Инспектора по делам несовершеннолетних начали проверку после обращения родителей четырехлетней девочки из Москвы. Взрослые рассказали, что их дочь избивали в детском саду, передает mk.ru.

В один из дней девочка вернулась из воспитательного учреждения с огромным синяком на ноге. Она рассказала родителям, что была избита педагогом. Женщина била ребенка ногами, нанося удары по коленным чашечкам. Работница детсада разозлилась из-за того, что малышка заплакала после прогулки.

Потом выяснилось, что подобные вещи происходили и прежде. Так, например, педагог била ребенка указкой по голове за то, что у него не получалось сделать поделку. Рассказать об издевательствах раньше девочка боялась, так как не хотела вновь подвергаться избиению.

Ранее в Москве тренер заставил ребенка отжиматься целый час. Из-за перенапряжения у мальчика разорвались мелкие кровеносные сосуды.