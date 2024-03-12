Российская пятиклассница поссорилась с родителями и пришла жить в детский дом

Пятиклассница из села Учалы в Башкирии ушла из дома, поругавшись с родителями из-за вейпа. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.

По данным источника, 12-летняя девочка поссорилась с родителями и сбежала из дома, после чего ее почти сутки разыскивали волонтеры и полиция. Оказалось, что причиной ссоры в семье стала электронная сигарета. Мать школьницы заявила, что юная россиянка курила на протяжении года, чем вызывала недовольство родителей.

После побега девочка переночевала у своей подруги, которая порекомендовала ей отправиться в детский дом, пятиклассница обратилась к соцработникам, которые сразу же сообщили о ее местонахождении матери. В итоге школьницу вернули домой.

Ранее стало известно, что в Кисловодске пятеро подростков поставили на колени и избили девушку.

Также сообщалось, что в Ростове-на-Дону стая собак атаковала 7-летнюю девочку. В результате нападения животных школьницу госпитализировали, в больнице врачи наложили ей порядка 30 швов.