В Кисловодске пятеро подростков поставили на колени и избили девушку. Об этом в Telegram-канале рассказал мэр города Евгений Моисеев.

По словам градоначальника, пятеро неизвестных подростков снимали на камеру, как они издевались над некой девушкой. Школьники поставили ее на колени, избивали и обзывали нецензурными выражениями. Эту информацию подтвердили в ОМВД по г. Кисловодску.

Моисеев поручил провести проверку школ, в которых учатся обидчики девушки.

«Управлением образования Кисловодска организована проверка школ города, в которых обучаются данные несовершеннолетние, с целью анализа воспитательной работы в учреждениях по вопросам профилактики деструктивного поведения обучающихся», — написал он.

В комментариях под записью мэра, жители города сообщили, что вероятными участниками надругательств над пострадавшей стали четыре девочки и один мальчик.

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