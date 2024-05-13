Российская пенсионерка случайно насмерть сбила мужа, пытаясь оказать ему помощь

В Ачинске Красноярского края пенсионерка случайно насмерть задавила 69-летнего супруга, который почувствовал недомогание. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Уточняется, что ЧП произошло 13 мая на улице Калинина. Потерпевший вышел из салона машины, а через пару минут его жена-водитель обнаружила, что ему стало плохо. Она вышла на улицу, чтобы оказать ему помощь, однако не убрала автомобиль со скорости.

Вернувшись за руль, водитель перепутала педали и совершила наезд на мужа. В результате россиянин скончался на месте.

Прибывшие на место правоохранители провели освидетельствование виновницы аварии, состояние опьянения не установлено.

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