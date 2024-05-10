Осталась без присмотра: трехлетняя девочка упала в емкость для сбора сточных вод в Тверской области

В деревне Забелино Тверской области трехлетняя девочка упала в емкость для сбора сточных вод. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Ребенок был вместе с мамой в гостях у родственников. Оставшись ненадолго без присмотра, девочка упала в емкость со сточной водой: там ее обнаружил хозяин дома. Малышку госпитализировали в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.

«По результатам проверки будет дана оценка исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних», — сообщают в ведомстве.

Прокуратура контролирует ход и результаты проверки, организованной по данному факту.

Похожий случай ранее произошел в Чечне, где годовалая малышка умерла, провалившись в канализационный люк.

Также мы писали, что в Санкт-Петербурге восьмилетний школьник отправился на скалодром в свой день рождения и оказался в больнице.