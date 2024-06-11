Российская пенсионерка лишилась глаза после травмы на огороде

85-летняя пенсионерка лишилась глаза в результате падения на дачном участке в Подмосковье. Об этом пишет mk.ru.

По информации источника, пожилая женщина передвигалась по участку и не заметила пластмассовое ограждение клумбы, которое разрушилось за зиму и находилось в траве.

Россиянка споткнулась о преграду и рухнула лицом на торчащий из земли голышек, который пробил ей глаз. Медики предприняли попытки спасти глаз пенсионерки, однако они не увенчались успехом – орган зрения вытек.

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