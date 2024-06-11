Пятиклассник накинулся с ножом на семиклассника из-за ссоры в Подмосковье

В Подмосковье пятиклассник накинулся с ножом на семиклассника из-за ссоры во время туристического слета. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло в деревне Молитвино. Учащийся пятого класса одного из образовательных учреждений города Коломны в ходе словесного конфликта ударил семиклассника ножом. Уточняется, что причиной ссоры стали насмешки старшего.

Пострадавшего школьника с проникающим ранением брюшной полости доставили в больницу, где ему провели операцию. Состояние несовершеннолетнего врачи оценивают как тяжелое.

По факту произошедшего организована проверка, выясняются все обстоятельства ЧП. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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