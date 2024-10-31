Российская дошкольница попала в реанимацию после игр на подоконнике

В Санкт-Петербурге четырехлетняя девочка попала в реанимацию после игр на подоконнике в квартире. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, ЧП произошло в квартире на улице Кораблестроителей. В настоящий момент пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии.

Уточняется, что несовершеннолетняя находилась дома вместе с родными – взрослые не успели заметить, как она забралась в опасное место.

Ранее мы писали, что на Алтае местный житель ударил ножом знакомую и отрезал ей пальцы, чтобы его считали «мужиком».

Также сообщалось, что житель Алтая убил совком гостью с эпилепсией и отвез на скотомогильник.