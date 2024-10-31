Опубликовано 31 октября 2024, 10:561 мин.
Российская дошкольница попала в реанимацию после игр на подоконнике
В Санкт-Петербурге девочка попала в реанимацию после игр на подоконнике.
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В Санкт-Петербурге четырехлетняя девочка попала в реанимацию после игр на подоконнике в квартире. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
По данным источника, ЧП произошло в квартире на улице Кораблестроителей. В настоящий момент пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии.
Уточняется, что несовершеннолетняя находилась дома вместе с родными – взрослые не успели заметить, как она забралась в опасное место.
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Также сообщалось, что житель Алтая убил совком гостью с эпилепсией и отвез на скотомогильник.