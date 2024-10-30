Житель Алтая отрезал пальцы знакомой, чтобы его считали «мужиком»

Житель Алтая ударил ножом знакомую и отрезал ей пальцы, чтобы его считали «мужиком». По информации РЕН ТВ, все произошло в селе Усть-Калманка.

По данным источника, 27 октября 35-летний мужчина выпивал в компании подруги и соседки. Спиртное закончилось в тот момент, когда магазины были уже закрыты. Ранее судимый житель с женщинами решили обратиться к 43-летней знакомой.

Отмечается, что в какой-то момент хозяйка дома и 34-летняя подруга мужчины поругались. Она отправилась к своему товарищу, а потом позвонила алтайцу и заявила, что он «не мужик», так как не защитил ее. По ее словам, он мог заслужить ее доверие только тогда, когда отрежет два пальца сопернице.

Мужчина взял нож и вернулся к знакомой, которая ни о чем не догадываясь открыла ему дверь. Он ударил ее в грудь несколько раз и посадил в кресло. Она просила вызвать врачей, но он не стал этого делать из-за страха быть наказанным за нападение. Когда женщина потеряла сознание, то он положил ее руку на табуретку и отрезал два пальца. Он сделал фотографию и отправил подруге. После случившегося безымянный палец и мизинец алтаец выкинул в канализацию.

Правоохранители задержали мужчину, когда он пытался избавиться от улик. С ним была его подруга. Возбуждено уголовное дело.

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