Рой пчел атаковал воспитанников российского детсада: есть пострадавшие

В Москве пчелы напали на воспитанников одного из детских садов. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, инцидент произошел на Братеевской улице. Насекомые напали на детей во время прогулки. Предположительно, пострадали пять детей.

На месте работают экстренные службы. О состоянии пострадавших не уточняется.

До этого пятилетний мальчик получил разрыв почки в детсаду во время прогулки. Инцидент произошел в учреждении Соснового Бора в Ленинградской области. Мальчик споткнулся о каменную ступеньку и упал на нее.

Также врач-терапевт Павел Раменский рассказал сайту «Страсти», какие болезни переносят пчелы, осы и шершни. По его словам, можно заразиться инфекцией, если вовремя не обработать место укуса.