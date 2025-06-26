Терапевт Раменский перечислил опасные болезни, которые переносят комары

Укусы пчел и других насекомых могут вызвать различные реакции организма — от легкого дискомфорта до серьезных аллергических реакций. О том, в каких случаях они могут нести серьезную опасность для здоровья, сайту «Страсти» рассказал врач-терапевт Павел Раменский.

Укусы пчел, ос, шершней и некоторых других насекомых могут вызывать следующие симптомы:

• Местные реакции: покраснение, отек, зуд и болезненность в месте укуса. Обычно такие симптомы проходят в течение нескольких часов или дней.

• Аллергические реакции: у некоторых людей укусы насекомых могут вызывать более серьезные аллергические реакции, такие как анафилаксия. Симптомы анафилаксии включают затрудненное дыхание, отек лица и горла, учащенное сердцебиение и потерю сознания. Это состояние требует немедленной медицинской помощи.

• Инфекции: укусы могут привести к вторичным инфекциям, если поврежденная кожа не была должным образом обработана.

«Некоторые насекомые могут переносить заболевания, которые представляют опасность для здоровья. При укусе клеща есть риск заразиться клещевым энцефалитом или лайм-боррелиозом, который при отсутствии нужного лечения вызывает серьезные осложнения. Через укусы комаров передается малярия, вирусные инфекции — лихорадки Денге и Зика», — говорит врач.

Чтобы защитить себя от насекомых, следует придерживаться некоторых правил:

• Одевайтесь правильно: носите одежду с длинными рукавами и брюками, особенно в местах, где много насекомых.

• Используйте репелленты: на основе DEET или других активных ингредиентов для защиты от укусов.

• Избегайте ярких цветов и сладких запахов: пчелы и другие насекомые привлекаются к ярким цветам и сладким ароматам.

• Не беспокойте насекомых: старайтесь избегать контакта с пчелами и осами. Если они летают вокруг вас, оставайтесь спокойными и медленно удаляйтесь.

• Следите за окружающей средой: избегайте мест с большим количеством мусора или стоячей воды, где могут размножаться комары.