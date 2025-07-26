Доставили в больницу в тяжелом состоянии: 5-летний мальчик получил разрыв почки в детсаду во время прогулки

Обычная прогулка в детском саду закончилась для пятилетнего мальчика госпитализацией. Ребенок получил серьезную травму в учреждении Соснового Бора в Ленинградской области, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

По информации журналистов, дошкольник вместе с другими ребятами отправился на прогулку. Во время нахождения на свежем воздухе несовершеннолетний споткнулся о каменную ступеньку и упал на нее.

Сразу же пострадавший воспитанник детского сада стал жаловаться на сильную боль в области живота. Работники учреждения, в свою очередь, набрали родителей и передали мальчика им. А позже пара своими силами доставила сына в больницу. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге трехлетнюю девочку госпитализировали из детского сада. Она получила разрыв селезенки.