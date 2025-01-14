Родственники искали 2 недели: россиянин умер в Таиланде после заселения в отель

Чиновник из Владивостока умер в Таиланде после заселения в отель. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации SHOT, россиянин приехал в Паттайю 30 декабря. В тот же день он заселился в отель, позвонил бывшей жене и старшему сыну, а после перестал выходить на связь.

Родственники чиновника ничего не знали о его судьбе две недели. 10 января он должен был вернуться во Владивосток и выйти на работу, однако турист не прилетел, и близкие забили тревогу. Тело россиянина нашли в номере отеля, куда он приехал на отдых. Предположительно, смерть наступила через час после того, как чиновник пообщался со старшим сыном. Что стало причиной его кончины — пока не уточняется.

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