Ищут шестые сутки: в Турции пропала очередная россиянка

В Турции пропала туристка из России. Ее ищут шестые сутки.

Об этом узнал сайт aif.ru.

Женщина прилетела в Стамбул из Краснодара. Ее целью был туризм: россиянка планировала посетить знаменитый ресторан, где собирается элитная публика. Известно, что туристка гуляла в районе Таксим и Бейоглу, заходила в Pera Palace Hotel.

7 января были получены последние данные о местоположении девушки. Известно, что она планировала путешествие в горы – после этого россиянка не выходила на связь.

Ранее сообщалось о пропаже в Турции туристки из Нальчика. Спустя 10 дней она нашлась – девушка жаловалась на провалы в памяти. В Турцию она прилетела для празднования дня рождения.