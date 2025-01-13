Опубликовано 13 января 2025, 14:511 мин.
Ищут шестые сутки: в Турции пропала очередная россиянка
В Турции шестые сутки ищут туристку из России.
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В Турции пропала туристка из России. Ее ищут шестые сутки.
Об этом узнал сайт aif.ru.
Женщина прилетела в Стамбул из Краснодара. Ее целью был туризм: россиянка планировала посетить знаменитый ресторан, где собирается элитная публика. Известно, что туристка гуляла в районе Таксим и Бейоглу, заходила в Pera Palace Hotel.
7 января были получены последние данные о местоположении девушки. Известно, что она планировала путешествие в горы – после этого россиянка не выходила на связь.
Ранее сообщалось о пропаже в Турции туристки из Нальчика. Спустя 10 дней она нашлась – девушка жаловалась на провалы в памяти. В Турцию она прилетела для празднования дня рождения.