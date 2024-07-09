Родители вывезли ребенка на прогулку в клетке на колесах и попали на видео

В Оренбурге на камеру попала семья, которая вышла на прогулку в странном виде. Мама и папа шли по улице и везли ребенка в маленькой клетке на колесах. Очевидец снял происходящее, а ролик распространился в соцсетях. Его публикует Telegram-канал Baza.

По данным источника, инцидент произошел на территории района «Победы». Родители вывезли ребенка на прогулку в клетке на колесах. При этом места было очень мало, а рядом с малышом находилась мягкая игрушка или какое-то животное. Женщина везла клетку по улице, переходя дорогу, а за ней шел мужчина с розовым чемоданом. Все это происходило днем, а рядом почти не было людей. По пути встретился лишь один человек, который удивился ребенку в клетке.

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