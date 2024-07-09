«Приехал в квартиру, спилил замки»: иностранец обманом лишил жилья многодетную мать-сироту

В Ногинске иностранец обманом лишил квартиры мать-сироту с детьми. Юрист по правам детей-сирот Кирилл Венников сообщил подробности случившегося в беседе с 360.ru.

Представитель пострадавшей рассказал, что у нее умерла мать, которая оставила ей после себя дачу и двухкомнатную квартиру. Все это оказалось в собственности у женщины с тремя детьми, которых она родила в предыдущем браке. В какой-то момент у нее появился ухажер, приехавший из Средней Азии.

«Это мошенничество. Мигрант мошенническим способом просто обокрал сироту, забрал квартиру, не заплатил денег. <…> Как по-русски говорят, кинул на двухкомнатную квартиру с тремя детьми», — пояснил юрист.

По словам защитника, иностранец заявил женщине, что выкупит ее жилье. Был составлен договор купли-продажи, в котором обозначалось, что к моменту сделки между сторонами произвели расчет. В итоге мужчина стал собственником жилья, но деньги не отдал.

«Она с него деньги стала требовать. Он говорит: „А какие деньги? Все, расчет произведен, в договоре же написано“. <…> В итоге он приехал в квартиру, спилил замки», — рассказал Венников.

Представитель женщины подчеркнул, что сделка должна быть расторгнута, так как мать не имела права ухудшать условия жизни детей.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, председатель Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося.

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