Родители оставили одного в машине: 14-летний подросток с врожденным заболеванием бесследно исчез в лесу

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после исчезновения 14-летнего юноши в Челябинской области. Подростка с врожденным заболеванием оставили одного в машине родители, передает СУ СК России по региону.

По данным следователей, школьник вместе со взрослыми отправился в лесной массив Еткульского района. Там родители оставили его одного в машине, а сами пошли собирать грибы.

Когда пара вернулась, то несовершеннолетнего уже не было на месте. До настоящего времени его местоположение неизвестно.

В этот же день родители обратились за помощью в полицию. Правоохранители начали поиски школьника. Кроме того, они начали расследование безвестного исчезновения мальчика.

Ранее сообщалось, что в Черном море идут поиски россиянки, которая исчезла после крушения парусной яхты. Еще четырех человек удалось спасти.