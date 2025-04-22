Рекордсмен по длительности полёта в космос Полещук попал в серьезное ДТП: подробности

Российский космонавт, рекордсмен по длительности полёта в космос Александр Полещук попал с супругой в аварию в центре Москвы. Подробности сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, Mersedes 71-летнего героя России попал в аварию на пересечении Олимпийского проспекта и улицы Дурова. Автомобиль космонавта столкнулся с такси.

В результате аварии Александру Полещуку потребовалась помощь врачей – его увезли в больницу с открытой раной голени. Жена космонавта Ирина ударилась головой, но от госпитализации отказалась.

В 1993 году Александр совершил единственный 179-дневной полёт в космос на корабле «Союз ТМ-16». Во время полета он совершил два выхода в открытый космос и провел в нем практически 10 часов.

До этого сотрудника реабилитационного центра певицы Дианы Гурцкая признали невиновным в ДТП.

Также мы писали, что участник смертельного ДТП со скорой в Белгороде отправился на СВО, а непосредственный виновник аварии находится в тяжелом состоянии, и его не могут допросить.