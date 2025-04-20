Сотрудника реабилитационного центра Дианы Гурцкая признали невиновным в ДТП. Об этом сообщает mk.ru.

Еще в 2021 году водителя "Фольксвагена" признали виновным в создании помехи на дороге, из-за которой другой участник ДТП улетел в кювет и разбил свою машину. Кроме того, после медицинского освидетельствования у виновника аварии обнаружили в моче наркотические вещества. В итоге мужчину приговорили к реальному сроку.

Сообщается, что водитель пытался на протяжении нескольких лет оспорить решение суда и это в итоге ему удалось. В Первом кассационном суде приговор отменили, и дело направили на новое рассмотрение. Суд постановил, что вины водителя в аварии не было. Наркотики в моче обвиняемого тоже не сыграли никакой роли, так как водитель не нарушал ПДД.

В итоге мужчину освободили из колонии, однако его успели уволить из реабилитационного центра Дианы Гурцкая, где он работал. Позже водитель подал в суд с требованием выплатить неустойку из-за некорректного решения суда первой инстанции - ему назначили компенсацию в размере 400 тысяч рублей.

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