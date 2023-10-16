Рейс Москва-Владивосток пришлось задержать из-за драки на борту

Пассажир рейса Москва-Владивосток устроил драку прямо на борту самолета. Будучи в нетрезвом состоянии, он нахамил двоим соседям, после чего получил удар в лицо. Мужчину сняли с рейса, а вылет задержали. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Молодой человек начал оскорблять пенсионера, сидящего на соседнем сидении. Пожилой мужчина ударил обидчика, и пьяного пассажира пересадили на другой ряд. Однако он не планировал успокаиваться и стал грубить уже другому соседу.

Самолет еще не отъехал от стоянки, и бортпроводники решили снять дебошира с рейса. В результате этого пришлось задержать вылет.

Похожий случай произошел в конце сентября. Пассажир рейса Петербург-Минводы умер после драки на борту. Двое мужчин нанесли ему серьезную травму головы. После посадки пострадавшего доставили в дежурную часть в аэропорту, но врачи не смогли спасти его.

Ранее мы писали, что в Подмосковье водитель нашел в кустах труп мужчины. Погибший лежал в одних трусах, рядом с ним были спортивные штаны.