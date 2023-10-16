Лежал в одних трусах: водитель свернул на обочину и обнаружил в кустах труп

Под Москвой было найдено тело мужчины. Водитель остановился на дороге, чтобы справить нужду, и обнаружил в кустах труп. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Все произошло 15 октября. Водитель свернул с трассы и вышел из автомобиля на обочину. В тот момент он увидел, что в кустах лежит труп. На плече погибшего была татуировка. Сам мужчина был в одних трусах, рядом с ним находились спортивные штаны.

Как передает инсайдер, в результате первичного осмотра специалисты выявили на голове покойного пять ран, три из которых были в области шеи и походили на колото-резаные ранения.

Правоохранителям предстоит установить личность погибшего. Согласно предварительным данным, к моменту обнаружения человек был мертв около 12 часов. Тело направлено в морг для выяснения причины смерти.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее мы писали, что в Северной столице мать перепутала лекарства и случайно дала сыну йод вместо сиропа от кашля. Школьнику потребовалась госпитализация.