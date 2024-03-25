Рейс Москва-Стамбул посадили в Волгограде из-за пассажира

Летевший из Москвы в Стамбул самолет посадили в аэропорту Волгограда из-за буйного пассажира. Об этом пишет РИА Новости.

По информации пресс-службы аэропорта, авиасудно совершило вынужденную посадку в 10:33 по причине «деструктивного поведения одного из пассажиров».

Неспокойного туриста сняли с рейса и передали сотрудникам полиции. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее мы писали, что в московском аэропорту Шереметьево задержана пассажирка, в шутку сообщившая стюардессе, что в ее рюкзаке лежит взрывное устройство. Женщина должна была вылететь в Ереван.

Также сообщалось, что рейс из Таиланда в Россию был вынужден дважды подряд менять курс из-за двух больных пассажиров.