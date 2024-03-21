Борт из Таиланда в РФ дважды прервал полет из-за плохого самочувствия пассажиров

Двум летевшим из Таиланда в Россию пассажирам по очереди стало плохо на борту. Из-за этого самолет дважды прерывал полет.

Об инциденте сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Рейс Бангкок-Екатеринбург выполнял «Аэробус А330». Сначала стало плохо 59-летнему мужчине. По информации источника, у него случился инфаркт.

Самолет был вынужден сесть в Ташкенте, где на борт поднялась бригада медиков. Супруга пассажира не осталась с мужем, она отправилась дальше в Екатеринбург. Мужчину госпитализировали в больницу Ташкента.

Через час самолет планировал продолжить путь, но при рулении стало плохо женщине. «Аэробус» вернулся на стоянку, пассажирку передали медикам. Борт полетел дальше в сторону Урала.

В феврале сообщалось, что 58-летний мужчина скончался на рейсе Калининград-Петрозаводск. Самолет сел в Санкт-Петербурге, но попытки врачей оказать помощь не увенчались успехом. К моменту приземления пассажир был мертв.