В Москве раздраженная поведением стюардессы пассажирка пригрозила бомбой в сумке

В аэропорту Шереметьево задержали пассажирку, сообщившую стюардессе, что в ее рюкзаке лежит взрывное устройство. Женщина должна была вылететь в Ереван.

Сотрудница авиакомпании незамедлительно сообщила правоохранительным органам о подозрительной пассажирке. Ее задержали и досмотрели сумку, однако взрывчатых веществ не нашли.

Как пояснила женщина, резонансную фразу о бомбе она произнесла, так как была раздражена поведением стюардессы, которая во время посадки пассажиров общалась по мобильному телефону.

«Женщина была недовольна тем, что, когда люди поднимались на борт, стюардесса говорила с кем-то по телефону. Она и бросила фразу: «Хватит разговаривать, а то бомбу у меня в рюкзаке пропустишь», — пояснил источник RT.

Ранее двум летевшим из Таиланда в Россию пассажирам по очереди стало плохо на борту. Из-за этого самолет дважды прерывал полет. Сначала у 59-летнего мужчины случился инфаркт, а после на плохое самочувствие пожаловалась женщина.