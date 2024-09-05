Ребят прижали к окну электрошокером: российские студенты выпали из окна во время хоррор-квеста

В Стерлитамаке трое студентов выпали из окна во время прохождения хоррор-квеста «Фобия». Подробности сообщила подруга пострадавших в разговоре с Telegram-каналом Mash Batash.

Как пояснила девушка, ребята пришли проходить квест на улицу Комсомольскую, и он оказался действительно страшным. Актер прижал ребят к окну электрошокером — рама затрещала под их весом. Парни в итоге выпали на улицу.

Студенты получили травмы в результаты падения. У двоих из них сотрясение переломы и ушибы, третьего увезли с сотрясением мозга в больницу.

Сейчас закрыли комнату, где все это произошло. Остальные помещения работают.

Ранее друзья рассказали о жителе Москвы Дмитрии Липатове, выбросившем из окна жену и сына. Они заявили, что он мечтал о карьерном росте.

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