Был добрым, мечтал о карьере: друзья рассказали о жителе Москвы, выбросившем из окна жену и сына

Друзья арестованного Александра Липатова, которого обвиняют в жестоком убийстве жены и годовалого сына, рассказали о жизни мужчины и о том, что он мечтал о карьерном росте. В беседе с mk.ru они озвучили подробности его жизни.

Приятели находятся в шоке после случившегося и не понимают, что именно произошло. Напомним, что 25 августа он вытолкнул в окно с 16 этажа сначала ребенка, а потом и свою супругу.

Одноклассники говорят, что Липатов учился в барнаульской гимназии и был хорошистом. У него не наблюдали неврозов, он был открытым и легко заводил новые знакомства. Также ему нравились компьютерные игры.

«Во внеучебное время Саша занимался профессионально волейболом, играл в барнаульской команде. Они вместе часто ездили на соревнования от города», – поделился бывший одноклассник.

Коллеги мужчины из барнаульского филиала банка тоже отмечают, что не наблюдали у мужчины нестабильного поведения. Семь лет назад он переехал в Москву, так как у него были большие планы.

«Наш коллега хотел карьерного роста, за чем и поехал в столицу. Саша был доброжелательным, приветливым, поддерживал командный дух», – рассказали они.

До 2019 года Александр каждый год ездил на сборы для участия в «Спартакиаде», но после перестал. СМИ предполагают, что именно в Москве у мужчины началось расстройство психики и повышенная тревожность. Отмечается, что он проходил лечение от депрессии.

Ранее мы писали о том, что Липатова выписали и направили на допрос.