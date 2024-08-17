Ползал по козырьку окна на пятом этаже: пятилетнего ребенка изъяли из семьи в Новгородской области

Сотрудник прокуратуры Новгородской области организовали проверку в связи с оставлением несовершеннолетнего в опасности. Ребенок ползал по козырьку окна на пятом этаже. На время выяснения обстоятельств его изъяли из семьи.

Информация о разбирательстве появилась на сайте прокуратуры региона. По данным правоохранителей, в городе Боровичи ребенок ползал по козырьку окна и даже повис на откосе. Очевидцы сразу после этого вызвали на место полицию и МЧС.

В итоге органами опеки было принято решение изъять несовершеннолетнего из семьи. Соседи уточняют, что ребенок уже не в первый раз подвергает себя опасности по недосмотру взрослых. Прежде он уже ползал таким образом.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве двухлетний ребенок умер после того, как поел морковь. Мальчик подавился овощем и задохнулся.