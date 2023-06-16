Прострелил бедро: подросток с пневматическим оружием напал на семилетнего ребенка в парке

В городском парке Альметьевска подросток с пневматическим оружием напал на семилетнего ребенка и прострелил ему бедро. Случившееся попало на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает Telegram-канал «Альметьевск Новости».

По данным источника, ребенок гулял на детской площадке. В какой-то момент к нему подошел неизвестный и выстрелил в него из пневматического оружия. Одна пуля не попала в мальчика, а вторая застряла у него в бедре.

На место приехали правоохранительные органы. Все происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Пока есть только информация о том, что нападавшим является подросток.

Ранее мы писали о том, что мать расстрелявшего школьника десятиклассника в Калининграде назвала поступок сына игрой. Напомним, что подросток расстрелял из страйкбольного автомата 13-летнего мальчика. Пострадавший был доставлен в больницу с пулевыми ранениями шеи, туловища и конечностей.

Еще один похожий случай произошел в Санкт-Петербурге. Там парень выстрелил из пистолета в руку своей 17-летней подруги.