Подросток обнаружил на детской площадке страшную находку и чуть не остался без гениталий

В Нижнем Новгороде 16-летний житель нашел на детской площадке строительный патрон и решил взорвать его прямо у себя дома. Подросток чуть не остался без гениталий. Об этом сообщается в Telegram-канале Ni Mash.

Любопытство побудило юношу взять с собой с детской площадки строительный патрон. По данным источника, он задумал взорвать его у себя дома, поэтому засунул находку в щель цементной стяжки в полу. Далее школьник присел на корточки и ударил по нему молотком.

После взрыва патрона осколки разлетелись по всей комнате и попали подростку на гениталии. Он самостоятельно вызвал скорую помощь и был госпитализирован. Подростку провели операцию, благодаря которой репродуктивную функцию удалось сохранить.

Ранее мы писали о том, как мужчина запер 15-летнего ребенка в гараже, ранее избив его. Все случилось в Самарской области в городе Сызрани. В полицию обратился законный представитель подростка. Он написал заявление, рассказав, что местный житель незаконно удерживал ребенка в гараже. Кроме того, подростка избили.