На Камчатке мачеха три года избивала и унижала пасынка за плохие оценки в школе

На Камчатке женщина систематически избивала и унижала своего 13-летнего пасынка за плохие оценки в школе. Оказалось, что издевательства продолжались около трех лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

По информации источника, подозреваемая проживала в селе Тигиле вместе с пасынком 2010 года рождения. Успеваемость в учебном заведении у мальчика была не самая лучшая, поэтому периодически он приходил домой с неудовлетворительными отметками. Это сильно не нравилось его мачехе, и под видом воспитательных работ она начала бить пасынка, а также применять по отношению к нему психологическое насилие.

Когда о происходящем в семье стало известно полиции, жительницу Тигила задержали. На допросе она признала свою вину, но лишь частично. Теперь ей грозит до семи лет лишения свободы. На данный момент уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее в Подмосковье нашли мертвой школьницу. Стало известно, что она покончила с собой из-за издевательств одноклассников в школе.