В Хабаровском крае 15-летнего школьника насмерть придавило бетонной плитой. Об этом сообщает издание kp.ru.

По данным источника, трагедия произошла 31 мая около 19:00. Тогда подростки пришли к заброшенному зданию, которое никем не охранялось. Попав внутрь, юноша прыгнул на перекрытие между первым и вторым этажами. Однако конструкция не выдержала его веса и рухнула вниз на школьника. От полученных травм подросток скончался на месте. Друзья погибшего были в ужасе, но, несмотря на это, они сумели вызвать скорую помощь.

«Проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц, ответственных за содержание и охрану заброшенного объекта», — заявила Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

Ранее мы писали о том, что в Мурманской области подростки надругались над 11-летним мальчиком и сняли это на видео. Подробности смотрите здесь.