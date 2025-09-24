СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 24 сентября 2025, 12:41
1 мин.

Ребенок попал в больницу, предположительно, после удара ногой в живот от медсестры санатория

9-летний мальчик заявил, что получил удар ногой в живот от медсестры санатория.
Ребенок попал в больницу, предположительно, после удара ногой в живот от медсестры санатория

© Гусейнов Виктор/Komsomolskaya Pravda/East News

Полиция Санкт-Петербурга выясняет обстоятельства, при которых ребенок из детского туберкулезного санатория в Петергофе попал в больницу с ушибом передней брюшной стенки. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, девятилетний мальчик получил удар в живот от одной из сотрудниц учреждения. Инцидент произошел 22 сентября в Петродворцовом санаторном отделении, расположенном по адресу Собственный проспект, 9.

По словам пострадавшего мальчика, в тот день он шел в столовую, когда его пнула медсестра. Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В самом санатории от комментариев отказались. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее мы писали, как в Ростове-на-Дону пьяная мать едва не причинила тяжкий вред своему ребенку, когда возвращалась домой после посиделок с подругой.

Также сообщалось, что у восьмилетнего ребенка из России развился некроз ног после нападения медузы в Таиланде.