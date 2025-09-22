«Все будет по закону»: в Ростове-на-Дону мать едва не угробила ребенка в коляске после встречи с подругой

В Ростове-на-Дону мать едва не причинила тяжкий вред своему ребенку, когда возвращалась домой после посиделок с подругой. В беседе с РЕН ТВ женщина призналась, что готова понести наказание.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения в парадной. Кадры быстро разлетелись по Сети. На них видно, как женщина в неадекватном состоянии с трудом спускает коляску по лестнице. При этом малыш едва из нее не выпадает.

После этого ростовчанка долго не могла открыть дверь, ведущую в холл с лифтами. Женщина разбила стекло в двери ногой, затем упала на пол вместе с коляской. На других кадрах, сделанных уже из лифта, видно, как она таранит двери кабины коляской.

В комментариях изданию героиня обоих видео призналась, что это произошло после встречи с подругой, в ходе которой женщины распивали алкоголь. Мать ребенка полностью признала свою вину и готова понести наказание.

«Я не прошу меня понять и даже простить. Все будет по закону. Но я очень надеюсь, что мой ребенок останется со мной», — сказала собеседница.

