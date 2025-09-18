Два месяца испытывал ужасную боль: у ребенка из России развился некроз ног после нападения медузы в Таиланде

Семья из России вернулась на родину после отдыха в Таиланде и сразу же обратилась в больницу. Родители привели в медучреждение сына, у которого к тому времени развился некроз ног, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, ребенок получил сильнейшие ожоги правой ноги после встречи с медузой — португальским корабликом. Кремы и антигистаминный сироп не помогали, поэтом родители отвезли сына на родину и показали российским врачам.

Медики диагностировали у юного пациента некроз, который угрожал углублением ран, повреждением сухожилий и распространением вверх по ноге. Два месяца мальчик испытывал сильные боли. Только сейчас у него начали фиксировать положительную динамику.

