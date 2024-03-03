Был обнаружен в воде без признаков жизни: пятилетний мальчик остался без присмотра в бассейне и утонул

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства гибели пятилетнего ребенка в Абзелиловском районе Башкирии. Мальчик утонул во время посещения бассейна, передает Ufa1.ru.

Трагичный случай произошел накануне, 2 марта. Вечером многодетная семья посетила один из физкультурно-оздоровительных комплексов в селе Аскарово. В какой-то момент пятилетний мальчик остался без присмотра и начал тонуть.

Спустя время его обнаружили в воде без признаков жизни. На место происшествия были вызваны стражи порядка.

По факту гибели несовершеннолетнего в физкультурно-оздоровительном комплексе была организована доследственная проверка. Правоохранителям предстоит проверить исполнение законодательства о несовершеннолетних в части обеспечения безопасного пребывания посетителей в бассейне.

Ранее в Свердловской области младенец утонул в ванне. Мать малыша в это время была без сознания.