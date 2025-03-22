Четыре человека пострадали: автобус с россиянами перевернулся в Таиланде

Автобус с россиянами попала в аварию на территории Таиланда. Общественный транспорт перевернулся. В результате ДТП пострадали четыре человека, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации СМИ, дорожный инцидент произошел между районами Патонг и Камала на Пхукете. Автобус, который перевозил 35 туристов из России, перевернулся. Водитель не справился с управлением на одном из поворотов. Машина вылетела с дороги, повалила дерево, врезалась в угол здания и оказалась на боку.

В результате ДТП травмы получили четыре человека. Об их состоянии пока ничего не известно. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее в Таиланде автобус с россиянами рухнул с 15-метровой высоты. Общественный транспорт повис на склоне. На помощь людям пришли спасатели.