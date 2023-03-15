Ребенок из Читы съел творог и получил опасную бактериальную инфекцию

В Чите ребенок съел творог и сметану и получил опасную бактериальную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Употребив продукцию, потерпевший почувствовал себя не самым лучшим образом. Врачи диагностировали у него бруцеллез — инфекцию, поражающую нервную систему и опорно-двигательный аппарат.

«Человек заражается бруцеллезом при употреблении сырого молока от больных животных и приготовленных из него продуктов, а также недостаточно проваренного и прожаренного мяса», — цитирует Газета. Ru источника информации.

Чтобы избежать участи пострадавшего, нужно отказаться от употребления сырого молока и мяса, а также требовать у продавцов фермерских продуктов наличие ветеринарных справок об исследовании пищи на данную инфекцию.

Сообщается, что родители ребенка купили творог и сметану в поселке у незнакомца.

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