Новгородский первоклассник посетил школьную столовую и умер

В Новгороде первоклассник посетил школьную столовую и умер. Об инциденте сообщает пресс-служба СК региона. По информации источника, ситуация произошла 10 марта.

Выяснилось, что после перекуса в столовой у ребенка резко ухудшилось самочувствие, вот почему учителями было принято решение о вызове медицинской бригады. Увы, оказалось слишком поздно: первоклассник скончался. Причиной смерти стало закрытие верхних дыхательных путей пищей.

По факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На данный момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства трагического инцидента.

Ранее мы писали о том, что у 24-летней жительницы Великобритании рак достиг четвертой стадии из-за врачебной ошибки. Потерпевшая регулярно ходила на осмотр к медицинским сотрудникам, но каждый раз ее отправляли домой, не найдя причин для беспокойства. Однако девушка по-прежнему продолжала страдать от ночной потливости, потери веса и постоянного кашля. Чем закончилась ее история — смотрите здесь.

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