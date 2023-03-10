11-летний школьник из Москвы попал в больницу из-за опьянения йогуртом

Как сообщает Telegram-канал «Mash», в Москве экстренно госпитализировали 11-летнего мальчика, который опьянел от выпитого на завтрак йогурта. Известно, что в злополучный день ребенок находился в школе и ни на что не жаловался. Однако позже, при общении со сверстниками, учителя заметили, что у него стал заплетаться язык, нарушилась моторика, а из носа пошла кровь. Вот почему было принято решение о том, чтобы вызвать бригаду медицинских сотрудников. Привезя школьника в больницу, врачи взяли у него кровь, в которой впоследствии был обнаружен этиловый спирт.

После всех пройденных обследований выяснилось, что у потерпевшего есть заболевание печени — жировой гепатоз. Из-за этого диагноза внутренние органы не смогли переварить молочный продукт, и организм выбросил в кровь спирт.

О произошедшем медики сообщили в полицию.

Ранее мы писали о том, что в Санкт-Петербурге маленькая девочка воткнула в брата заточку для карандашей. Пострадавшего ребенка экстренно доставили в местную больницу, где ему была оказана врачебная помощь. Подробности инцидента читайте в этой статье.

Также сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге на двухлетнего мальчика упала клетка с попугаями. Ребенок находится в тяжелом состоянии.