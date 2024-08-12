«Для лилипутов»: скамейка на остановке возмутила жителей российского города

В Тюмени жители пожаловались на заниженную скамейку «для лилипутов», которую установили на остановке. Горожане считают, что над ними издеваются. Об этом сообщает издание «Подъем».

По данным источника, скамейка высотой не больше 20 сантиметров находится на остановке «Улица Профсоюзная». Ожидающие общественный транспорт уверяют, что там сидеть можно только «на кортах и с семечками».

Журналисты связались с администрацией города. Там заявили, что скамейка на самом деле выше, чем кажется. Но сейчас на этом участке проводятся работы по благоустройству, а сама остановка – временная.

«Видно, что она стоит за плитой. Это и дает ощущение, что она низко. Уровень задней стенки ниже, чем плита», – объяснили в администрации.

По словам жителей, лавочка находится там уже месяц, а сами остановки «стали выглядеть хуже, чем до обновления».

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