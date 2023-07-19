Ребенка с черепно-мозговой травмой госпитализировали после драки бабушки с няней

В Москве годовалый ребенок пострадал во время драки 21-летней няни с 43-летней бабушкой. Малыша с травмой доставили в больницу. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что мальчику диагностировали черепно-мозговую травму.

Все началось с того, что родители малыша захотели побыть вдвоем и оставили сына дома с бабушкой и няней, которая является другом семьи. Но у женщин возникли разногласия в процессе воспитания. Вскоре они начали драться. В результате пострадал малыш, ему вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Потом было принято решение отвезти ребенка в больницу.

Разногласия бабушки с няней улаживали полицейские, а в МВД начали проверку по факту случившегося.

Ранее мы писали о том, что в Екатеринбурге женщина подралась с детьми, которые отказались играть с ее сыном. По данным источника, местная жительница сперва ударила двоих детей, а затем отобрала у них игрушки. О подробностях инцидента рассказал отец пострадавших мальчиков.

Еще один случай произошел на Ключевском карьере в Петрозаводске. Там ребенку отрубили палец камнем. Один из очевидцев, дайвер Дмитрий Беленихин, на своей личной странице сообщил, что часто видел детей, играющих на карьере. Когда он заметил, что ребенку нужна помощь, он пытался ему помочь, сделал повязку, однако оторванная часть руки упала в воду на дно, поэтому найти ее не удалось.