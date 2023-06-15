В Петрозаводске ребенку отрубили палец камнем

На Ключевском карьере Петрозаводска во время игры одному мальчику отрубило палец камнем.

Об этом сообщает aif.ru.

Один из очевидцев, дайвер Дмитрий Беленихин, на своей личной странице сообщил, что часто видел детей, играющих на карьере. Когда он заметил, что ребенку нужна помощь, он пытался ему помочь, сделал повязку, однако оторванная часть руки упала в воду на дно, поэтому найти ее не удалось. Он отметил, что за шесть лет работы врачом скорой помощи еще никогда не сталкивался с травматической ампутацией.

Очевидец также предупредил родителей, чтобы они внимательнее следили за своими детьми, ведь они зачастую устраивают игры в таком опасном месте.

Напомним, летом этого года в Анапе постоялец достал пистолет и отстрелил другому туристу пальцы. Известно, что между мужчинами завязался конфликт из-за их девушек, подравшихся накануне. У виновника было разрешение на оружие. Пострадавший был доставлен в больницу. Ему оторвало мизинец и половину безымянного пальца.