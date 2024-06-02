В Обнинске разъяренная медведица накинулась на дрессировщика в цирке «Счастье»

В Калужской области медведица набросилась на дрессировщика во время выступления в цирке «Счастье». Подробности происшествия рассказали местные жители, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Происшествие случилось накануне днем в цирке на улице Красных Зорь. Во время шоу медведица сильно разнервничалась и напала на пожилого дрессировщика на глазах у полного зала. Статисты подбежали к хищнице и оттащили ее от мужчины.

По мнению очевидцев, медведица могла напасть на дрессировщика из-за нервозности, большого скопления людей или сильной духоты в помещении.

Telegram-канал Mash добавил, что хищница по имени Джема напала на заслуженного артиста Олега Красова. Как пояснили организаторы мероприятия, это штатная ситуация — медведица просто играла. Выступление продолжили, никто не пострадал.

До этого в Смоленской области медведь загрыз человека. Это произошло на территории кафе, где, по предварительным данным, животное содержалось в клетке.

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