На Камчатке собаки спасли сторожа охотничьей базы от нападения медведя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высказывание заместителя природных ресурсов региона Владимира Гордиенко.

На Камчатке медведь-шатун атаковал и ранил охранника охотничьей базы. Хищник разодрал мужчине стопу. От гибели его спасли собаки, которые загнали истощенное животное в лес. На следующий день охотники выследили медведя и устранили его. По их мнению, зверь не собирался возвращаться в берлогу.

Отмечается, что потерпевшему потребовалась медицинская помощь. Его отвезли в поселок Ключи в местную больницу. На данный момент жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

Похожий случай произошел в Коми. Там медведь-шатун напал на бригаду лесозаготовщиков. Двум мужчинам удалось спастись, однако другие сильно пострадали. Потерпевших пришлось экстренно госпитализировать. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге на внутреннем кольце КАД загорелся пассажирский автобус.